  • Названы самые страшные российские города

    03 сентября 2019, 22:10

    Ольга Чеснокова

    Результаты опроса показали, где россиянам живется спокойно, а где нельзя обойтись без газового баллончика в сумочке. Оказалось, что возвращаться домой до заката боятся не успеть жители Шахт в Ростовской области. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал Domofond.ru.

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    Опрос провели в 200 российских городах. В нем приняли участие 90 тысяч человек, которым требовалось дать оценку по десятибалльной шкале выражению «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».

    Минимальное значение показателя зафиксировали в Шахтах. Там средняя оценка составила 4,5 балла, что на 2,3 балла ниже среднероссийского уровня. Также беспокойство ощущают жители Киселевска в Кемеровской области (4,9 балла), города Свободный Амурской области и Копейска Челябинской области (пять баллов).

    Самым спокойным городом России оказался Ейск. Его жители отметили дружелюбие соседей и тишину на улицах. Следом расположился Геленджик, который охарактеризовали как тихий и семейный город. Безопасным городом также назвали Грозный.

    В перечень лидеров безопасных городов вошли также Краснодар, Казань, Москва и Красноярск, сообщила «Русская планета».