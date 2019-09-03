Названы самые страшные российские города

Названы города с лучшими вечеринками в мире Подробнее

Опрос провели в 200 российских городах. В нем приняли участие 90 тысяч человек, которым требовалось дать оценку по десятибалльной шкале выражению «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».

Минимальное значение показателя зафиксировали в Шахтах. Там средняя оценка составила 4,5 балла, что на 2,3 балла ниже среднероссийского уровня. Также беспокойство ощущают жители Киселевска в Кемеровской области (4,9 балла), города Свободный Амурской области и Копейска Челябинской области (пять баллов).

Самым спокойным городом России оказался Ейск. Его жители отметили дружелюбие соседей и тишину на улицах. Следом расположился Геленджик, который охарактеризовали как тихий и семейный город. Безопасным городом также назвали Грозный.

В перечень лидеров безопасных городов вошли также Краснодар, Казань, Москва и Красноярск, сообщила «Русская планета».