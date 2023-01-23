Общество 23 января 2023, 17:08 Названы самые странные начинки для пирога В Осетии готовят пирог с ботвой свеклы, сыром сулугуни и сливочным маслом

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Пироги являются частью почти всех кухонь мира, но у некоторых народов их подают с неожиданными начинками. Об этом рассказал «ФедералПресс».

Так, например, в Великобритании традиционной начинкой принято считать говяжий стейк и почки. Специфическим является именно последний ингредиент из-за сильного запаха мочи. Но, если правильно приготовить его, то получится вкусное и полезное блюдо. Для приготовления используют слоеное тесто, также в составе лук и вустерский соус.

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А в Марокко пироги пекли с начинкой из крошечных голубей. Отбирались особи весом около 500 граммов, которые еще не научились летать. Сейчас эта птица стоит слишком дорого, поэтому ее в основном заменяют курицей или индейкой Также в составе яйца, зелень, специи и миндаль.

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Свой специфический пирог готовили и в России. Он был с начинкой из осетрины и визяги. Внимание заслуживает именно последняя. Это хорда из хрящевого позвоночника осетровых. При варке она сильно увеличивается, потом ее нарезают, смешивают с рыбой и рисом или яйцом и кладут в пирог

А в Осетии готовят Цахараджын. Это пирог с ботвой свеклы, сыром сулугуни и сливочным маслом.

Овощную начинку предпочитают и в Германии. Там готовят Цвибелькухен. Это открытый пирог с начинкой из лука.