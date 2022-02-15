Названы самые слабые мужчины по знаку зодиака

Названы знаки зодиака, среди которых чаще всего встречаются мужчины, неспособные заботиться о своей партнерше. Об этом сообщило utro.ru.

По данным издания, таковыми являются Тельцы. Мужчины с этим знаком эгоистичны и обычно не понимают того, что их женщина ждет от них знаков внимания. Они могут забыть купить подарок на важный праздник и всегда в первую очередь подумают о себе.

То же самое касается мужчин-Дев. Им сложно делать первый шаг, поэтому они часто не могут выразить чувства партнеру. Кроме того, они не любят эксперименты, поэтому часто не умеют делать сюрпризы.

Также трудности с построением отношений есть и у Рыб, так как они быстро теряют к ним интерес. Кроме того, Рыбы часто имеют проблемы со здоровьем, поэтому их партнерам придется выполнять роль матери, заботясь о них.

Также по прогнозам астрологов, представители определенных знаков зодиака никогда не останутся одни и обязательно найдут себе спутника жизни.

Например, Раки являются знаком, который в наибольшей степени ценят семейные отношения и домашний уют. Они не останутся одни, так как не любят рисковать. Лучше всего представителям этого знака подходят Тельцы и Скорпионы.