Названы самые распространенные ошибки при приготовлении курицы
Советы повара по правильному приготовлению курицы опубликовало издание La Vanguardia.
Вила рекомендует размораживать курицу заранее в холодильнике и не мыть тушку, чтобы предотвратить распространение бактерий. Что касается костей, то они хорошо проводят тепло. Это сказывается на качестве прожарки мяса. Кожу тоже лучше не убирать, если она не очень жирная.
Еще одно заблуждение — это специи, которые по традиции добавляют за несколько минут до готовности. Вила уверен, что курица получается ароматнее, если ее натереть специями заранее.
Курицу не стоит ставить под пресс, чтобы не выдавить весь сок, а переворачивать ее нужно не более одного раза. Птица должна прожариться сначала с одной стороны, а потом с другой — этого будет достаточно.
Овощи, в отличие от специй, стоит добавлять к курице в последний момент.