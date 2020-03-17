Названы самые распространенные ошибки при приготовлении курицы

Считается, что перед приготовлением курицу лучше всего полностью разделать и убрать кожу и кости. Дескать, так получается вкуснее. Испанский шеф-повар Жорди Вила заявил, что это миф. Вкуснее как раз будет курица на кости, а кожа придаст мясу сочности.

Советы повара по правильному приготовлению курицы опубликовало издание La Vanguardia.

Вила рекомендует размораживать курицу заранее в холодильнике и не мыть тушку, чтобы предотвратить распространение бактерий. Что касается костей, то они хорошо проводят тепло. Это сказывается на качестве прожарки мяса. Кожу тоже лучше не убирать, если она не очень жирная.

Еще одно заблуждение — это специи, которые по традиции добавляют за несколько минут до готовности. Вила уверен, что курица получается ароматнее, если ее натереть специями заранее.

Курицу не стоит ставить под пресс, чтобы не выдавить весь сок, а переворачивать ее нужно не более одного раза. Птица должна прожариться сначала с одной стороны, а потом с другой — этого будет достаточно.

Овощи, в отличие от специй, стоит добавлять к курице в последний момент.