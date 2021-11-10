Названы самые распространенные ошибки при оформлении пенсий

Экономист Александр Сафонов в разговоре с ИА Nation News назвал самые частые ошибки в оформлении пенсий. Они могут привести к тому, что пенсия оказывается ниже ожидаемой.

Такое может произойти по вине работодателя — если он не делал отчисления в Пенсионный фонд. В такой ситуации нужно обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда и собрать подтверждающие стаж документы.

Кроме того, недостаточная пенсия может быть связана с «серой» зарплатой.

«Людям, которые получают полуофициальную зарплату: часть официальной зарплаты, а часть неофициальной, нужно понимать, что будет рассчитываться пенсия из официальной зарплаты», — пояснил Сафонов.