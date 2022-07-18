Названы самые распространенные инфекции на российских курортах

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев перечислил самые распространенные инфекции у туристов, отдыхающих на южных курортах России. Об этом написали «Известия».

По словам медика, одной из самых распространенных считается ротавирусная инфекция (РВИ), которая проявляется в виде отравления.

Кроме ротавирусной инфекции, туристы часто заражаются вирусным гепатитом А, вирусом Коксаки, вирусами, передаваемыми половым путем, а также золотистым стафилококком, сообщило РИА ФАН.

Как отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ, врач-инфекционист Иван Коновалов, стафилококк чаще всего встречается в продуктах.

«Например, он может размножаться в просроченных продуктах питания, таких как заправленные салаты, которые хранятся длительное время с яичной заправкой, майонезным соусом, кисло-молочными продуктами. Обычно в такие продукты стафилококк попадает с необработанных рук повара», — пояснил врач.