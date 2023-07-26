Общество 26 июля 2023, 08:59 Названы самые престижные профессии по мнению россиян Superjob: россияне считают самими престижными профессии IT-специалиста и врача Freepik

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IT-специалист, врач и военнослужащий — самые престижные профессии по мнению россиян. Таковы результаты опроса аналитиков сервиса Superjob, которые привел ТАСС.

В опросе участвовали 1,6 тысячи экономически активных россиян. Анкетирование прошло с 20 по 25 июля. Для 57% респондентов престижность работы определяется размером зарплаты, для 29% — уважением к профессии в обществе.

Профессию айтишника/программиста назвали престижной 18%, врача — 12% (в основном речь шла о хирургах и стоматологах), военнослужащего — 7%. Еще 6% назвали вариант «инженерно-технический работник», 5% — «топ-менеджер», по 4% — «учитель» и «чиновник».

Согласно проведенному ранее опросу сервиса hh.ru, IT-отрасль считают самой престижной 49%, нефтегазовую — 42%. Возможно, один из секретов в том, что айтишники более мобильны — могут работать из любой точки страны и даже мира.

При этом гораздо более востребованы на рынке как раз учителя, врачи и рабочие.