Названы самые популярные запросы россиян на YоuТubе в самоизоляции

Видеосервис YouTube рассказал о самых популярных потребностях российских пользователей во время самоизоляции. Среди самых популярных запросов оказался спорт и культура.

Тематический список того, что россияне смотрели больше всего во время пандемии составил телеканал «Вести».

На первом месте оказались спортивные видеоролики. В частности, самым топовым оказалось видео под названием «супертонкая талия за 5 минут дома», оно набрало 3,1 миллиона просмотров.

Во время вынужденного сидения дома популярными оказались виртуальные музеи и онлайн-концерты. Такие мероприятия устраивали культурные учреждения не только в России, но и других стран (Британский музей, Музей студии Дзибли в Токио, Музей ван Гога в Нидерландах и другие).

Особенно насущными оказались различные видео уроки. Тут в топе оказались советы по уходу за садом и туториалы для стрижки в домашних условиях. Видеоуроки россияне брали у различных блогеров.

Ранее стриминговый сервис Netflix составил список из десяти своих самых популярных фильмов на основе данных о количестве просмотров.