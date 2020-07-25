Названы самые популярные запросы россиян на YоuТubе в самоизоляции
Тематический список того, что россияне смотрели больше всего во время пандемии составил телеканал «Вести».
На первом месте оказались спортивные видеоролики. В частности, самым топовым оказалось видео под названием «супертонкая талия за 5 минут дома», оно набрало 3,1 миллиона просмотров.
Во время вынужденного сидения дома популярными оказались виртуальные музеи и онлайн-концерты. Такие мероприятия устраивали культурные учреждения не только в России, но и других стран (Британский музей, Музей студии Дзибли в Токио, Музей ван Гога в Нидерландах и другие).
Особенно насущными оказались различные видео уроки. Тут в топе оказались советы по уходу за садом и туториалы для стрижки в домашних условиях. Видеоуроки россияне брали у различных блогеров.
Ранее стриминговый сервис Netflix составил список из десяти своих самых популярных фильмов на основе данных о количестве просмотров.