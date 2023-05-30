Общество 30 мая 2023, 19:18 Названы самые популярные виды рыбы в России ВЦИОМ: самыми популярными видами рыбы в России остались скумбрия и сельдь Freepik

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Скумбрия и сельдь — самые популярные у россиян виды рыбы, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Именно такие ответы на вопрос об их любимой рыбе дали по 46% респондентов. За пять лет предпочтения жителей не изменились. Также в топ-7 вошли горбуша, минтай, форель, семга и килька/шпроты.

Реже называли камбалу, сайру, мойву. Форель и горбушу в основном выбирает молодежь от 18 до 24 лет, россияне от 60 лет чаще предпочитают более бюджетные сельдь, минтай и скумбрию.

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О том, что время от времени покупают рыбу и продукцию из нее, сообщили 93% — за пять лет этот показатель снизился всего на 2%. Более четверти опрошенных (29%) приобретают такие продукты раз в неделю и чаще. В основном этим могут похвастаться люди с хорошим и очень хорошим материальным положением (40% тех, кто «может позволить себе автомобиль» и 48% тех, кто «может позволить себе практически все»). Среди респондентов, оценивших свое матположение как очень плохое, 19% не питаются рыбой вовсе.

Почти половина респондентов признались, что едят рыбу потому, что она полезна для здоровья: содержит витамины и питательные вещества. Чаще так отвечали женщины (57% против 40%). Исключительно из-за вкусовых свойств рыбу покупают 29%.

Кстати, 86% любителей рыбы заявили, что предпочитают готовить и есть ее дома. Судя по опросу, любимые рыбные блюда россиян — слабосоленая рыба (такой ответ дали 44%), рыба холодного и горячего копчения *34% и 33% соответственно), жареная рыба (31%).