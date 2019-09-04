Названы самые популярные виды киберпреступлений

Пользователи iOS подверглись крупнейшей атаке. Два года их переписки читали хакеры Подробнее

По данным специалистов Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) «За права заемщиков», которые впервые подготовили рэнкинг мошеннических стратегий в интернете, на фишинг приходится более трети (34%) всех киберпреступлений.

Исследование показало, что на втором месте по популярности оказалась маскировка хакеров под финансовые и кредитные организации. Следующую строчку рейтинга заняло привлечение денег в финансовые пирамиды.

Похожий вид киберпреступности, который стал четвертым по популярности, — привлечение инвестиций граждан в форекс-проекты с обещанием ставок выше рынка.

«Если в прошлом году доля сообщений о псевдофорексе и подобных инвестиционных предложениях была не более 7%, то в этом году количество сообщений и упоминаний возросло уже до 13%», — рассказали специалисты ОНФ.

В пятерку наиболее частых хакерских атак также входит подделка или кража электронной подписи. Отмечается, что в текущем году был зафиксирован рост числа поддельных сайтов и махинаций с подделкой электронных подписей.

Авторы исследования основывали свой проект на анализе порядка 50 тысяч обращений пользователей Сети и 20 тысяч публикаций в открытых источниках.