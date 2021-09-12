Названы самые популярные в России породы собак

По итогам 2020 года самыми популярными в России стали собаки-компаньоны. Последние пять лет верхние строчки рейтинга занимают немецкий шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и немецкая овчарка. К лидерам приблизилась порода мопс, которая в прошлом году была на 11 месте списка.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ), которой в этой году исполняется 30 лет. До революции россияне заводили собак по потребности. В частности, лидировали охотничьи породы. В советские годы были популярны служебные собаки. В послевоенные — овчарки. Затем питомцев начали выбирать после просмотра фильмов или сериалов. Небезопасные «лихие 90-е» принесли моду на собак бойцовых пород. В начале ХХ века светские львицы ввели моду на крохотных собак-компаньонов.

Сейчас выбирают друга и члена семьи. Людей с собаками пускают в кафе, спортивные и торговые центры, музеи. Декоративные собаки не выполняют рабочих функций, но могут всегда находиться рядом с человеком.

«Последние пять лет в России самой популярной породой является немецкий шпиц, хотя примерно 10 лет назад эти собаки были только на восьмом месте рейтинга популярности», — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, никогда не выходят из моды немецкие овчарки.

«Немцы — это своеобразное клише безупречной служебной собаки. Они обладают уравновешенным характером, который сочетается с безграничной преданностью, поэтому они так привлекают россиян», — рассказал глава РКФ.

В России набирают популярность породы собак вельш корги пемброк, акита и сиба. Реже стали заводить хаски, такс и русского тоя.

Владимир Голубев ранее сообщал, что проводить социализацию щенка, чтобы он в дальнейшем стал воспитанным и умным животным, надо с самого раннего возраста. В 3-6 месяцев с момента рождения.