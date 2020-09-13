Названы самые популярные в России марки подержанных машин

За последние восемь месяцев россияне чаще всего покупали Ford Focus. Исследование касается лишь подержанных машин.

Жители России приобрели 77,6 тысяч подержанных Ford Focus с начала текущего года. Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат». На втором месте по популярности оказалась LADA 2114. Ее с начала года купили 76,7 тысячи россиян. В тройке лидеров также Hyundai Solaris. Подержанные машины этой марки купили 70,1 тысяч раз.

При этом по отдельным месяцам рейтинг автомобилей отличается. Например, в июле и августе на втором месте по популярности была машина Hyundai Solaris, на третьем — KIA Rio. А отечественная LADA 2114 спустилась на четвертую строчку рейтинга подержанных машин.

Ранее появилась информация, что на вторичном рынке ожидается сильное подорожание машин. Поэтому россиянам посоветовали не тянуто с покупкой автомобиля. Повышение цен связано с ростом спроса на подержанные машины. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к подорожанию автомобилей на первичном рынке, покупатели пошли на вторичный.