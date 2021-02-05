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    05 февраля 2021, 08:58

    Названы самые популярные увлечения россиян

    Андрей Иванов

    Работники разных сфер рассказали о своих хобби. Самым популярным увлечением у представителей всех профессий оказался спорт. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные опроса, который провел онлайн-сервис по поиску работы.
    Названы самые популярные увлечения россиян

    Больше всего увлеченных спортом оказалось среди пиар-менеджеров (51%). На втором месте — директора (32%). На третьем оказались проектировщики. Их среди спортсменов четверть.

    Многие россияне увлекаются тем, чем занимаются на работе: каждый третий дизайнер любит рисовать, а каждый четвертый пиар-менеджер — фотографировать.

    10% сметчиков и 5% проектировщиков в свободное от работы время продолжают заниматься строительством в свое удовольствие. 7% персональных водителей ремонтируют машины.

    16% программистов и столько же сметчиков играют на музыкальных инструментах. Занимаются музыкой во время отдыха 15% дизайнеров и 10% технологов. Как показало исследование, многие офисные работники любят шить, вязать, вышивать, варить мыло, рисовать открытки, расписывать витражи и выжигать по дереву.

    В опросе приняли участие 3400 респондентов из 17 профессиональных сфер.