Названы самые популярные увлечения россиян

Больше всего увлеченных спортом оказалось среди пиар-менеджеров (51%). На втором месте — директора (32%). На третьем оказались проектировщики. Их среди спортсменов четверть.

Многие россияне увлекаются тем, чем занимаются на работе: каждый третий дизайнер любит рисовать, а каждый четвертый пиар-менеджер — фотографировать.

10% сметчиков и 5% проектировщиков в свободное от работы время продолжают заниматься строительством в свое удовольствие. 7% персональных водителей ремонтируют машины.

16% программистов и столько же сметчиков играют на музыкальных инструментах. Занимаются музыкой во время отдыха 15% дизайнеров и 10% технологов. Как показало исследование, многие офисные работники любят шить, вязать, вышивать, варить мыло, рисовать открытки, расписывать витражи и выжигать по дереву.

В опросе приняли участие 3400 респондентов из 17 профессиональных сфер.