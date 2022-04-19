Названы самые популярные у россиян виды страхования

Чаще всего в 2021 году россияне покупали страховки от болезней и несчастных случаев. На эту категорию пришлось 64,7 миллиона приобретенных за год полисов, следует из документов ЦБ РФ.

На втором месте — страхование имущества (55,3 миллиона полисов). Тройку замыкают полисы обязательного страхования для автовладельцев (почти 40 миллионов).

Также в пятерку по востребованности у жителей РФ вошли добровольное страхование финансовых рисков (24,8 миллиона полисов) и страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (22,3 миллиона).

Полисы добровольного страхования жизни оказались не так популярны — их приобрели 6,3 миллиона россиян.

По данным «Газеты.ru», на фоне подорожания запчастей и ситуации с валютой страховые компании повысили тарифы на страхование каско. Участники страхового рынка сообщили о повышении тарифов в пределах 50%. Запросы на оформление каско выросли, так как немногие смогут теперь позволить себе покупку нового автомобиля в случае поломки старого.