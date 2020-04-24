Названы самые популярные у россиян книги на самоизоляции

Самоизоляция повлияла на литературные вкусы россиян. В книжных онлайн-магазинах они стали чаще заказывать детскую и художественную литературу. Спрос на книги жанра нон-фикшн упал.

Россияне сейчас предпочитают детские интерактивные книги «с историческим экскурсом», уточнили РИА «Новости» представители интернет-магазина «Лабиринт.ру».

Если говорить о художественных произведениях, то самой популярной стал роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Читают Стивена Кинга, «Щегла» Донны Тартт, «Кто убил Оливию Коллинз?» Джо Спейн и еще одно произведение Яхиной — «Дети мои».

В книжном магазине «Республика» одним из лидеров продаж в апреле стала антиутопия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Популярностью пользуется роман Евгения Водолазкина «Лавр» и книги авторства Эдварда Гилберта и Олдоса Хаксли. Детям покупают познавательные книги и сказки — например, сборник Элены Фавилли и Франчески Кавальо «Сказки на ночь для юных бунтарок».

В Московском Доме книги заметили. что интерес к литературе жанра нон-фикшн снизился. Она продается, но не в таком объеме, как детская и художественная.

«Нон-фикшн — это же такая популярная литература, которая тебе помогает развиваться и что-то узнавать. А в рамках домашних условий <…> ты немножко, наверное, по-другому настроен», — заметила коммерческий директор книготорговой сети Наталья Короткая.

Она пояснила, что по этой причине и возрос спрос на детскую литературу и художественные произведения. Заказы в интернет-магазине сейчас у Московского Дома книги «идут вровень с прошлым годом».