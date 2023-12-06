Общество 06 декабря 2023, 07:39 Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты в этом сезоне Спрос россиян на отдых на горнолыжных курортах вырос на 44% Горнолыжный курорт «Шерегеш» / РИА «Новости»

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В нынешнем сезоне спрос на горнолыжный отдых вырос на 44%. Больше всего бронирований зафиксировано в Приэльбрусье (44%) и в Шерегеше (41%), написал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов рынка.

В отчете компаний были учтены бронирования российских туристов на курортах, а также страховые заявки за период с декабря 2023 по апрель 2024 года. На первом и втором месте по популярности находятся Эсто-Садок и Красная Поляна (они занимают 49% от всего числа бронирований).

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В тройку попал Архыз (19%), четвертое и пятое места — за Шерегешем и Домбаем. Россияне также проявили интерес к Поляне Чегет, Поляне Азау, горнолыжным курортам Алтая, в том числе Белокурихе.

В среднем туристы готовы посвятить отдыху не более пяти дней. Средняя стоимость ночи на курортах в горах — до 11 тысяч рублей, что на 17% выше, чем в минувшем сезоне.

Дороже всего стоит ночь в Красной Поляне — в среднем 12,3 тысячи рублей, дешевле всего — на Поляне Чегет — 4,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, которые планируют совершить поездку на Новый год, встретят праздник в гостиницах у себя в стране.