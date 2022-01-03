Названы самые популярные туристические направления среди россиян на Новый год

Жители России на празднование Нового года чаще всего выбирают Сочи, Мальдивские и Сейшельские Острова, а также Армению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Во внутреннем туризме главенствовали города Краснодарского края, города Золотого кольца России и Калининград. Из ближнего зарубежья россияне больше всего устремились в Армению.

Среди зарубежного отдыха на Новый год самый высокий спрос у Мальдив и Сейшел. Доминиканская Республика заняла второе место по популярности, а тройку замкнул остров Маврикий в Индийском океане.

Также интерес россиян вызвали туры в ОАЭ, Марокко и Иорданию.

Среди любителей активного зимнего отдыха ажиотаж вызвали горнолыжные курорты Словении.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением запретить чиновникам выезжать за границу в период новогодних праздников.