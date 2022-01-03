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    03 января 2022, 12:17

    Названы самые популярные туристические направления среди россиян на Новый год

    Россияне на новогодние праздники чаще всего летают в Сочи, Армению, на Мальдивы и Сейшелы

    Максим Зинкин

    Жители России на празднование Нового года чаще всего выбирают Сочи, Мальдивские и Сейшельские Острова, а также Армению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

    Названы самые популярные туристические направления среди россиян на Новый год

    Во внутреннем туризме главенствовали города Краснодарского края, города Золотого кольца России и Калининград. Из ближнего зарубежья россияне больше всего устремились в Армению.

    Среди зарубежного отдыха на Новый год самый высокий спрос у Мальдив и Сейшел. Доминиканская Республика заняла второе место по популярности, а тройку замкнул остров Маврикий в Индийском океане.

    Также интерес россиян вызвали туры в ОАЭ, Марокко и Иорданию.

    Среди любителей активного зимнего отдыха ажиотаж вызвали горнолыжные курорты Словении.

    Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением запретить чиновникам выезжать за границу в период новогодних праздников.