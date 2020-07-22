Названы самые популярные треки у россиян в 2020 году

На первом месте оказалась белорусская группа Intelligency с песней «August».

Второе по популярности место занял музыкант из Канады The Weeknd с треком «Blinding Lights».

Замыкает тройку лидеров исполнители Тайпан & Agunda с треком «Луна не знает пути».

В первой десятке также оказались: El Capon с «Shut Up Chicken», Hafex с песней «Intihask», SAINt JHN с композицией «Roses» (Imanbek Remix), Trevor Daniel и его трек «Falling», Carla Morrison «Disfruto» (Audioiko Remix) и Billie Eilish «Everything i wanted». На последнем месте оказался российский певец Raim с композицией «Двигаться».

Ранее «Би-би-си» составил список самых популярных песен за последние десять лет. Самым рейтинговым оказалась песня «Happy» в исполнении Фарелла Уильямса.