Названы самые популярные темы вопросов для прямой линии с Путиным

Пандемия коронавируса и вакцинация стали самыми популярными темами для вопросов на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Она состоится 30 июня.

О самых популярных темах для вопросов главе государства стало известно в ходе подготовки к мероприятию. Главными из них стали борьба с пандемией и вакцинация от коронавируса, сообщило РИА «Новости».

Также россиян интересуют темы распределения лекарств по регионам и расселения аварийного фонда, ремонта жилых домов и улучшения жилищных условий.

На сегодняшний день поступило уже более 100 тысяч обращений, уточнил RT.

Прямая линия с Путиным пройдет 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

В этом году она пройдет без аудитории в студии. Вместе с президентом будут ведущие. Желающие смогут задавать вопросы Путину в том числе и в специальном приложении. Оно позволяет записать свой вопрос, показать то, что хочет его автор, или сформулировать вопрос письменно.