Названы самые популярные среди москвичей вакансии

Больше всего москвичи сейчас интересуются профессиями менеджера и экономиста. Об этом сообщил сайт РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Кроме того, популярны вакансии курьера, повара и продавца. Востребованы рабочие места в сфере услуг: вакансии администраторов, парикмахеров, кассиров. Обращаясь в службу занятости населения, москвичи часто рассчитывают на работу в офисе на позициях бухгалтеров, юристов, делопроизводителей.