Названы самые популярные шутки у россиян на 1 апреля

Россияне 1 апреля любят шутить про спущенное колесо и белую спину. Однако разыгрывать друг друга в День смеха в компаниях не принято. Это показали результаты опроса.

Его провел сервис по поиску работу HeadHunter. Исследование оказалось в распоряжении РИА «Новости».

О том, что разыгрывать коллег по работе не принято, заявили 86% опрошенных. Чаще всего День смеха в России отмечают в компаниях, занятых в сфере туризма, транспорта, безопасности, логистики, ресторанного и автомобильного бизнесов.

Объектами шуток 1 апреля становились 33% респондентов. Среди них 39% мужчин и 27% женщин. Опрошенные рассказали, что в основном шутки были смешные, они поддерживали хорошее настроение. Только 4% розыгрыши обидели.

Каждый пятый признался, что не считает шутки коллег смешными или обидными. Смешными розыгрыши назвали 90% госслужащих, 83% работников в сферах добычи сырья, по 78% из области закупок, автомобильного бизнеса и 77% из банковской сферы.

Самыми распространенными розыгрышами стали подмены сахара на соль, спущенное колесо, шутки про белую спину. Также в печенье могут добавить зубную пасту.

«Офисные сотрудники заклеивают сенсор мышки скотчем, шутят про вызов к начальству, про ошибки в отчетах, еще одну зарплату или премию, меняют рабочий стол (компьютера) на картинку», — сказано в исследовании.

Опрос прошел с 19 по 25 марта 2021 года. В нем приняли участие 11,3 тысячи россиян.