Названы самые популярные схемы кражи аккаунтов в соцсетях

Мошенники охотятся не только за деньгами — с целью наживы они могут воровать учетные записи и аккаунты в соцсетях. Руководитель группы инженеров по работе с партнерами Check Point Software Technologies Сергей Забула рассказал «Газете.ru», как злоумышленники это делают.

Самый популярный способ такого мошенничества — создание поддельных сайтов, которые в точности копируют настоящие сайты соцсетей.

«Дизайн и URL-адрес поддельного сайта копируют официальный: многие с трудом могут распознать обман. Обычно злоумышленники пытаются заставить пользователей перейти по фишинговой ссылке, чаще всего отправленной по СМС от имени известных компаний, чтобы вызвать у жертвы доверие», — пояснил Забула.

Кроме того, мошенники могут действовать путем заражения компьютера жертвы вирусным программным обеспечением, которое дает им доступ к роутеру. Через него мошенники могут подменить домены сайтов соцсетей так, чтобы переходя на сайт, человек вместо этого попадал на заранее выбранную преступниками страницу.