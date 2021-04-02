Названы самые популярные российские юмористы
Две трети жителей России уверены, что юмор не должен иметь цензурных ограничений, сообщил ВЦИОМ. Наши соотечественики уверены, что комики должны иметь возможность шутить без возможных санкций, рассказала НСН.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что комики обязаны шутить над политической ситуацией и осмыслять ее подобным образом.
«Если этого не происходит, то политики становятся слишком важными, важность эта нагнетает. А когда над ними шутят, то мы все понимаем, что политики — такие же человеки, как и мы, и по-другому не скажешь», — заявил он.
Эксперты заявили, что наиболее популярным юмористом для жителей РФ является Евгений Петросян и Михаил Задорнов. На второй позиции оказался Павел Воля. Следом за ним расположились Максим Галкин и Гарик Харламов.