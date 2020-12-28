Названы самые популярные регионы среди телефонных мошенников

Москва и Подмосковье пользуются особой популярностью среди мошенников. На эти регионы приходится почти треть всех звонков.

Об этом говорят результаты исследования компании BI.ZONE, которые оказались в распоряжении РБК. В организации подсчитали, что за год аферисты позвонили россиянам около 15 миллиона раз, Сбербанк получил свыше 3,4 миллиона жалоб на них.

В Москву и область мошенники совершили 28,8% звонков, еще 8,7% вызовов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 3,4% — на Краснодарский край, а 3,1% — на Свердловскую область.

Подобные случаи также зафиксированы в Башкирии, Красноярском крае, Татарстане, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской областях.

Эксперты выяснили, что больше всего звонков люди получают днем и вечером. Исключение — период с 14:00 по 15:00. Отмечается, что Москва и Санкт-Петербург пользуются большой популярностью у мошенников из-за большого числа жителей и их платежеспособности.

В последнее время аферисты даже меняют голос во время звонков. С помощью специальной технологии мошенники могут сымитировать голос знакомого жертвы.