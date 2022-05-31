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    31 мая 2022, 20:15

    Названы самые популярные платья на выпускной в 2022 году

    Дарья Морозова

    Сервис аренды вещей «Некст Ту Ю» рассказал о самых актуальных фасонов платьев, которые выбрали на выпускной в этом году. Об этом сообщила «Газета.ru».

    На первом месте оказались платья с пышной юбкой. Такую модель выбрали 24% заказчиков. 22% заинтересовались минималистичными черные платья с декольте или высоким вырезом.

    Еще 20% выбрали дизайнерские наряды необычного кроя с большим количеством деталей, сверкающей вышивкой. Коктейльные платья с облегающим верхом и широкой юбкой заказали 15% клиентов. 9% захотели длинные кружевные платья.