Названы самые популярные платья на выпускной в 2022 году

Сервис аренды вещей «Некст Ту Ю» рассказал о самых актуальных фасонов платьев, которые выбрали на выпускной в этом году. Об этом сообщила «Газета.ru».

На первом месте оказались платья с пышной юбкой. Такую модель выбрали 24% заказчиков. 22% заинтересовались минималистичными черные платья с декольте или высоким вырезом.

Еще 20% выбрали дизайнерские наряды необычного кроя с большим количеством деталей, сверкающей вышивкой. Коктейльные платья с облегающим верхом и широкой юбкой заказали 15% клиентов. 9% захотели длинные кружевные платья.