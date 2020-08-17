Названы самые популярные пластические операции после карантина

Пластический хирург Министерства здравоохранения России Наталья Мантурова назвала пластические операции которые стали самыми популярными после снятия ограничительных мер по коронавирусу.

По словам специалиста, чаще всего делают блефаропластику, ринопластику и маммопластику. Незначительно вырос спрос на липосакцию. Мантурова рассказала, что в настоящий момент врачи вынуждены анализировать и проверять дополнительную информацию в отношении всех пациентов. Так, в обязательном порядке выполняется ПЦР-диагностика, КТ-исследования, берутся анализы на коронавирус, пишет сайт NEWS.ru.

Она отметила, что в ходе предоперационной диагностики специалисты сталкивались с пациентами, которые перенесли новый вирус бессимптомно и не знали об этом. Медики случайно на предоперационном обследовании обнаруживают антитела в крови или изменения в легких. Чаще всего пациент отрицает, что болел COVID-19.

Пока врачи не владеют достаточным объемом данных о безопасности оперативных вмешательств при сохранении изменений в легких. Если нет необходимости в проведении экстренных или неотлагательных операций по показаниям, специалисты переносят сроки вмешательства.