04 мая 2023, 18:09
Названы самые популярные пароли среди россиян
Опрос «Нетологии»: более 60% россиян считают набор символов самым надежным паролем
Опрос, проведенный компанией «Нетология», показал, что более 60% российских граждан считают самым надежным паролем случайный набор букв, цифр и символов. Об этом написало ИА Nation News.
Примерно 23% респондентов рассказали, что используют в паролях имена близких людей или клички животных. Еще 23% включают в пароли значимые слова в сочетании с цифрами, 6% — не добавляют символы вовсе.
Реклама
Менее 1% граждан используют в качестве пароля слово «Пароль» или простые комбинации по типу «123123», «abcd», «0000».
Опросы
Реклама
Реклама