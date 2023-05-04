Общество 04 мая 2023, 18:09 Названы самые популярные пароли среди россиян Опрос «Нетологии»: более 60% россиян считают набор символов самым надежным паролем

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Опрос, проведенный компанией «Нетология», показал, что более 60% российских граждан считают самым надежным паролем случайный набор букв, цифр и символов. Об этом написало ИА Nation News.

Примерно 23% респондентов рассказали, что используют в паролях имена близких людей или клички животных. Еще 23% включают в пароли значимые слова в сочетании с цифрами, 6% — не добавляют символы вовсе.

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Менее 1% граждан используют в качестве пароля слово «Пароль» или простые комбинации по типу «123123», «abcd», «0000».