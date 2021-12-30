Названы самые популярные новогодние схемы обмана

Выманивание данных банковской карты под видом подарков от кредитных организаций является самой популярной схемой мошенничества в новогодние праздники. Об этом россиян предупредила газета «Известия».

Еще одной популярной схемой эксперты назвали предложение отменить некую подписку или сделать фейковые инвестиции. По словам представителей банковских служб, в праздники люди теряют бдительность, что позволяет злоумышленникам активно привлекать фишинг и социальную инженерию для получения денег.

В Центробанке перечислили признаки, по которым можно распознать телефонных мошенников. По словам представителей регулятора, россиянам следует быть особенно бдительными, если звонок поступает с незнакомого номера от неизвестного человека, который может представиться кем угодно. При этом разговор обычно касается перевода денег, собеседник всеми силами пытается уговорить совершить трансакцию.

Потенциальной жертве могут предлагать чрезвычайно выгодную сделку — призы, выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам. Или, напротив, попытаются запугать потерей денежных средств.

Поводом проявить осторожность станет попытка собеседника выяснить данные банковской карты — номер, трехзначный код, код из СМС или персональные данные. При этом на клиента могут морально давить и заставлять моментально принять решение о переводе средств или сообщить данные карты.

Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам, которые прислали в чатах, сообщениях почты, СМС или мобильных мессенджерах, и использовать только официальные сайты магазинов. Не повредит бдительность, привычка перепроверять информацию и не следовать подозрительным инструкциям.