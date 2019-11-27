Названы самые популярные направления у россиян для поездок на выходные

Россияне стали чаще ездить в короткие путешествия на пару дней. Самыми популярными направлениями для отдыха в выходные стали местные курорты, но 25% туристов все же выбирают отдых за границей.

Больше всего в 2019 году россияне купили путевок на курорты России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-сервис Level.Travel. Из всех туристов 35% выбрали именно это направление, так как добираться до российских городов не так долго и не требуется виза.

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Лидерами оказался Крым и Краснодарский край. В среднем такой отдых обошелся путешественникам чуть больше 18 тысяч рублей.

Сразу за российскими курортами идет Турция (25%), но за пару дней в этой стране приходилось выкладывать уже больше денег. В среднем — 34,9 тысяч рублей. Четвертое место по популярности досталось Греции (11%), где отдых стоит порядка 27 тысяч рублей.

Также туристы выбирали Кипр. Туда отправилось 8% россиян, заплативших около 33,9 тысяч рублей. Пятерку лидирующих направлений замыкает Чехия (6%) и средняя стоимость тура — 33,2 тысячи рублей.