Названы самые популярные направления поездок по России в 2020 году

В десятке самых популярных направлений перелетов оказались Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург. На поезде соотечественники чаще всего ездили в Москву, Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

По данным аналитиков, средняя стоимость авиабилетов в России в 2020 году в один конец снизилась на 17% и составила 5,4 тысячи рублей. Дешевле стало путешествовать по стране и на поезде. Средняя цена поездки по железной дороге составила 2,3 тысячи рублей — это на 120 рублей меньше, чем в прошлом году.

На новогодних каникулах каждый пятый россиянин не будет сидеть дома. По результатам опроса, более 20% сограждан на январских выходных планируют куда-нибудь съездить на автомобиле. 17% респондентов собираются посетить московский регион.