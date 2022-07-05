Названы самые популярные направления для санаторного отдыха в России

Россияне летом этого года много путешествуют по стране. Самым популярным направлением для санаторного отдыха оказался Алтайский край. В топ-10 попало и Подмосковье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ресурсы «ТурСтат» и «Санатории России».

Именно в Алтайский край продают больше всего путевок в санатории неюжного направления в этот летний сезон. Средняя стоимость — 5,7 тысячи рублей в сутки. Цена включает в себя питание, проживание и лечение.

Также в первой десятке отметились Московская область, Башкирия, Ленинградская, Калининградская область, Татарстан. Эксперты составили рейтинг на основе анализа продаж летних путевок в санатории России в 2022 году.

Дешевле всего отдохнуть получится в Татарстане и Самарской области — до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дороже всего — в Подмосковье. Здесь за день придется заплатить примерно шесть тысяч рублей.