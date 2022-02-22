Названы самые популярные маркеплейсы у продавцов в России

Продавцы назвали самые популярные маркетплейсы в России в 2021 году. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование сервиса «МойСклад»

Самым популярным оказался Wildberries, за который проголосовали 18% респондентов. Одновременно Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет выбрали 15,1% участников опроса. Еще 13,3% отдали предпочтение только Ozon. 12% продавцов торгую на Ozon и Wildberries. Еще 7,1% выбрали Яндекс.Маркет и Ozon, а 3,5% — выставили свои товары сразу на пяти площадках Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет и AliExpress.