Общество 22 декабря 2022, 15:42 Названы самые популярные книги уходящего года

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Исполнительный директор издательства «Молодая Гвардия» Роман Косыгин в разговоре с ИА НСН назвал хитом уходящего года книгу «Легально о нелегальном».

«Пользовались спросом книги о разведчиках под авторством Бондаренко, Антонова. Хитом, можно сказать, считается книга „Легально о нелегальном“ — совместный сборник о разведчиках Николая Долгополова вместе с Никасом Сафроновым», — сообщил Косыгин.

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Также к концу 2022 года увеличились продажи книги «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина.

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Директор издательства посоветовал россиянам почитать книгу Андрея Рубанова о биографии Анастаса Микояна.

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