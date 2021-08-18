Названы самые популярные имена детей за 20-летний период

В пресс-службе Управления ЗАГСа Москвы рассказали, как менялась ситуация с именами за последние 20 лет, а также как чаще всего называют новорожденных в 2021 году. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Самыми популярными именами среди мальчиков в столице России в 2000 году были Александр, Никита и Дмитрий. Девочек чаще всего называли Анастасией, Марией и Анной. Ситуация в 2021 году не сильно отличается от периода 20-летней давности. По словам сотрудников ЗАГСов, мальчиков по-прежнему называют Александрами, а девочек Аннами. К мужскому списку добавились: Михаил, Марк, Иван, Артем, Лев, Матвей и Даниил. А к женскому: София, Алиса, Ева, Виктория, Полина, Варвара, Александра.

Отмечается, что россияне любят давать экзотические имена своим детям не реже, чем традиционные. Однако, судя по статистике, большая часть населения предпочитает все-таки называть новорожденных классическими именами. Например, в 2015 году среди мужских имен те же самые фавориты — Александр, Максим, Михаил, Артем и Иван. А среди женских — София, Мария, Анна, Анастасия и Виктория.