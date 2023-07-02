Общество 02 июля 2023, 14:09 Названы самые популярные города у российских туристов OneTwoTrip: в первом полугодии 2023 года россияне чаще всего летали в Москву и Ереван piqsels

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В первом полугодии 2023 года самыми востребованными направлениями среди российских туристов оказались Москва и Ереван. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Согласно исследованию, основной турпоток направлялся в столицу — 31,5% от всех заказов авиабилетов. В топе востребованности российских городов также Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Махачкала и Минеральные Воды. Список самых популярных зарубежных направлений возглавил Ереван, на который пришлось 16,2% заказов. Вторую строчку занял Стамбул, третью — Минск.

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Мужчины при этом отправлялись в путешествия чаще женщин. На них пришлось 52,9% авиабилетов. В основном россияне путешествовали без детей. Основную группу туристов составили россияне в возрасте от 26 до 40 лет.

Россияне стали лидерами по числу туристов в Анталье с начала года. На путешественников из РФ пришлось 25,24% от общего числа иностранцев. На втором и третьем местах оказались туристы из ФРГ и Великобритании с показателями 22,96% и 10% соответственно.