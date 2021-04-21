Названы самые популярные города России для семейного отдыха

Стали известны наиболее популярные города России, где предпочитают отдыхать летом семьи с детьми. Главными курортными точками притяжения стали Крым и Краснодарский край.

Особой популярностью у россиян с детьми пользуются Сочи и Евпатория. Исследование провел сервис бронирования жилья для отдыха, сообщило РИА «Новости».

За культурным отдыхом российские семьи еду в Санкт-Петербург. Чуть реже туристы едут в Ростов-на-Дону, Воронеж, Петрозаводск, Волгоград, Калининград, Москву и Переславль-Залесский.

Согласно данным сервиса, россияне предпочитают бронировать номера на срок от одной до 11 ночей. За проживание они тратят от 1,7 до 4,8 тысячи рублей в сутки. На отпуск в Воронеже жители России потратят меньше всего денег, самый дорогой отдых находится в Карелии.

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания к Федеральному собранию предложил возвращать половину стоимости за поездки в детский лагерь. Он также заявил, что необходимо продлить как минимум до конца этого года программу кешбэка, по которой туристу возвращается 20% от поездки.