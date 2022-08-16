Названы самые популярные домашние животные у россиян

Самыми популярными домашними животными у россиян оказались кошки. Они живут у 70% семей. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного зоокомпанией «Четыре лапы».

Согласно опросу, собаки есть у 47% респондентов. Грызуны оказались третьими по популярности. Рыб, птиц и рептилий россияне заводят реже всего, сообщило РИА «Новости».

По итогам исследования выяснилось, что владельцы питомцев начали их чаще вакцинировать и водить на осмотр к ветеринарам. Треть респондентов сообщили, что уход за питомцами обходится им не более чем в три тысячи рублей в месяц. При этом каждый третий опрошенный тратит от трех до пяти тысяч рублей, а 15% участников опроса выделяют на уход за своими домашними животными свыше семи тысяч рублей ежемесячно.

Ранее руководитель отдела пристройства центра для кошек «Муркоша» Ольга Васина рассказала о секретах выбора идеального имени для питомцев. По ее словам, кошки охотнее откликаются на клички с шипящими звуками.

На минувшей неделе, 8 августа, во всем мире отметили День кошек. Он был основан Международным фондом по защите животных Animal Welfare, чтобы привлечь внимание к бездомным животным.