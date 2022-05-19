Названы самые популярные авто дешевле 1,5 миллиона

Специалисты сервиса для покупки и продажи авто онлайн СберАвто назвали автомобили стоимости до 1,5 миллиона, которые чаще всего покупают россияне. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».

На первом месте оказались автомобили марки LADA. В тройку самых популярных вошли Hyundai Solaris, KIA Rio и LADA Granta. В топ-5 также входят Nissan и Volkswagen. При этом большинство автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей — с пробегом, на их долю приходится 91%.