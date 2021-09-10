Названы самые полезные способы приготовления мяса

Способы приготовления мяса существуют разные. Но нужно выбирать только полезные. Об этом рассказала врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова.

«Самые здоровые, диетические методы приготовления — это тушение, варка и гриль. Главное — следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили — это как сухая сковородка, там получается правильное мясо», — рассказала она в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт также добавила, что популярным способом считается приготовление мяса в мангале на открытом огне. Этот вариант тоже хороший, если соблюдать определенные условия. По мнению Хачировой, открытый огонь в разы лучше, чем жаренье на масле. Важно при таком способе использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза. Врач также посоветовал есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.

Ранее телеведущий и доктор Александр Мясников предупредил, что чрезмерное употребление красного мяса может привести к развитию рака кишечника. Речь идет о говядине, свинине и баранине.