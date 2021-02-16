Названы самые полезные консервированные ананасы

В качественных консервированных ананасах много витамина C. «Росконтроль» проверил пять марок этого продукта и выявил самый полезный.

Специалисты протестировали образцы пяти торговых марок. Самыми полезными оказались консервы от фирмы Lorado. Содержание витамина C в их ананасах дотянуло до нормы — 10,08 миллиграмма на 100 граммов.

«Витамин С нестоек и разрушается при воздействии высоких температур. Поскольку консервирование — это технология, предусматривающая тепловую обработку (пастеризация, стерилизация), фрукты, изначально содержащие витамин С, существенно теряют его при данном виде обработки», — пояснила главный специалист экспертного центра «Росконтроля» Ирина Аркатова.

На втором месте по содержанию важного витамина оказались ананасы от Ferragosto (5,72 миллиграмма). Замыкают тройку лидеров консервированные фрукты марки Globus с показателем 4,36 миллиграмма. В ананасах «Кормилица» и «Ваш выбор» оказалось 3,22 и 2,71 миллиграмма витамина С соответственно.

Все образцы оказались не слишком вкусными, однако на итоговые оценки это сильно не повлияло. Специалисты «Росконтроля» рекомендовали проверенные ананасы к покупке. Консервы оказались безопасными и качественными.