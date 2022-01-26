Названы самые подорожавшие новые легковушки в России

Компания «Газпромбанк Автолизинг» представила рейтинг новых легковых автомобилей, которые сильнее всего подорожали на российском рынке за последнее время. Результатами исследования поделился «Ридус».

В список попали 25 машин. Первые три места заняли новые Mercedes-Benz S-класса, Hyundai Elantra и Porsche Cayenne. За год их полная стоимость выросла на 117%, 82% и 74% соответственно.

Также в топ-10 подорожавших машин попали Volkswagen Caravelle, BMW 6-й серии, Kia Rio X-line, Audi Q3, Kia Soul, Toyota C-HR и Hyundai Tucson — эти автомобили выросли в цене примерно в два раза за год.