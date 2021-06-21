Названы самые пьющие регионы России

Москвичи выпили больше всего алкоголя с начала 2021 года. Жители столицы купили в январе–марте более 6,4 миллиона декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования, около шести миллионов декалитров алкогольной продукции купили в Московской области — и это второе место. Третья строчка у Петербурга — 3,37 миллиона декалитров.

В топ-10 регионов вошли Свердловская область (2,34 миллиона), Кубань (2,16 миллиона), Татарстан (1,63 миллиона), Нижегородская область (1,62 миллиона), Башкирия (1,48 миллиона), Челябинская и Ленинградская области (1,5 миллиона и 1,3 миллиона соответственно).

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала запретить употребление спиртного женщинам детородного возраста. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы.