Названы самые перспективные области для карьеры

Работа с данными, логистика, медицина и туризм — такие области в ближайшее время будут самыми перспективными для построения карьеры. Об этом на ПМЭФ рассказал спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Уже в скором будущем появятся десятки новых профессий, направленных на работу с данными. По словам Пескова, это будут в том числе специалисты по добыче новых данных и дата-археологи, умеющие раскапывать исторические массивы. Также гигантский дефицит сейчас наблюдается в сфере чистки данных, отметил спецпредставитель главы государства.

Специалистам по работе с данными гарантировано трудоустройство в ближайшие 25-30 лет. Уже сейчас они получают по 300-400 тысяч рублей.

«Можно сделать блестящую карьеру», — отметил Песков.

Логистика — еще один большой блок профессий будущего. Ключевая перспектива — это профессии, которые убирают посредников между нами и исполнением наших желаний, указал он.

Медицина — еще одна область с «бесконечными» новыми рабочими местами. И так же перспективен туризм, прежде всего, внутренний.

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