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    05 июня 2021, 14:33

    Названы самые перспективные области для карьеры

    Александр Блинов

    Работа с данными, логистика, медицина и туризм — такие области в ближайшее время будут самыми перспективными для построения карьеры. Об этом на ПМЭФ рассказал спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

    Названы самые перспективные области для карьеры

    Уже в скором будущем появятся десятки новых профессий, направленных на работу с данными. По словам Пескова, это будут в том числе специалисты по добыче новых данных и дата-археологи, умеющие раскапывать исторические массивы. Также гигантский дефицит сейчас наблюдается в сфере чистки данных, отметил спецпредставитель главы государства.

    Специалистам по работе с данными гарантировано трудоустройство в ближайшие 25-30 лет. Уже сейчас они получают по 300-400 тысяч рублей.

    «Можно сделать блестящую карьеру», — отметил Песков.

    Логистика — еще один большой блок профессий будущего. Ключевая перспектива — это профессии, которые убирают посредников между нами и исполнением наших желаний, указал он.

    Медицина — еще одна область с «бесконечными» новыми рабочими местами. И так же перспективен туризм, прежде всего, внутренний.

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