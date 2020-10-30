Названы самые оплачиваемые вакансии октября

Начальники готовы платить врачам для животных с опытом работы от одного года 300 тысяч рублей в месяц. В обязанности специалиста вызывной службы входит осмотр животных и выявление болезней, лечение и вакцинация, а также консультирование хозяев питомца. Работодатель готов рассмотреть сменный график или вахтовый метод по желанию, для иногородних соискателей предлагается помощь с жильем.

Второе место в рейтинге самых оплачиваемых вакансий занял монтажник-установщик искусственного камня. Его зарплата — 250 тысяч рублей. Специалист должен иметь опыт работы от одного года, опрятный внешний вид и собственный набор инструментов.

Третье место в списке занял стоматолог-терапевт, написал iReactor. Профессионалу в этой области предлагают зарплату до 200 тысяч рублей. Условия для этого: опыт работы более пяти лет и действующие сертификаты. Вакансия подразумевает шестидневный рабочий график. Работодатель готов предложить будущему сотруднику и членам его семьи льготное медицинское обслуживание.

В октябре высокую зарплату также предлагают разработчику в сервисе «СберАвто». За свой труд кандидат может получать от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы как минимум два года, знание платформы мобильных приложений React Native и умение работать со сборщиком модулей JavaScript Webpack. Преимуществами для возможного сотрудника станет широкий кругозор по технологиям. Успешному соискателю компания предложит удаленную работу и ДМС.