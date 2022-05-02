Названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки в России

Вакансии повара, водителя доставки, официанта и промоутера оказались в числе самых высокооплачиваемых среди предложений по подработке в России. Результаты рейтинга HeadHunter опубликовало РИА «Новости».

Повару в детском лагере на Алтае предложили от 150 тысяч рублей на руки. От будущего сотрудника потребуют самостоятельно составить меню и почти все лето — с 5 июня по 26 августа — готовить и заказывать продукты на 35 человек. Шеф-повару в московском ресторане, который запустит новое десертное меню, также готовы платить около 150 тысяч рублей.

До 110 тысяч рублей получит желающий подработать водителем доставки в Москве. У соискателя должен быть собственный автомобиль.

Промоутеру питерского бар-клуба даже без опыта работы намерены платить от 90 тысяч рублей. Всему необходимому обучат на рабочем месте. В том же Санкт-Петербурге доступны вакансия для официанта с зарплатой от 120 тысяч рублей и для помощника бармена — до 100 тысяч рублей.

В столице официанту-бармену, который будет также готовить зал к открытию и закрытию, пообещали до 200 тысяч рублей.

Еще одно выгодное предложение для подработки опубликовали в Пскове: управляющему отелем, готовому трудиться две недели через две, предложили до 180 тысяч рублей и полный соцпакет.

Средняя предлагаемая зарплата на подработках в России куда менее скромная — около 33,8 тысячи рублей. В апреле на HeadHunter опубликовали свыше 81 тысячи предложений для работающих временно или частично.

Ранее «Известия» выяснили, кому больше платят в РФ на удаленной работе.