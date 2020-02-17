Названы самые опасные страны для туристов из России

Неприятности нередко случаются с путешественниками по всему миру. Оказалось, что в 2019 году больше всего пострадало и погибло российских туристов в Таиланде и России. Чаще всего несчастные случаи происходили в горах.

«Последние годы Россия и Таиланд лидируют по количеству неприятностей с российскими туристами. За ними обычно идут Турция, Грузия или Доминикана. По данным открытых источников, в 2019 году в РФ погибли 44 человека и пострадали 192 (всего 38 происшествий)», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, Россия получила первое место по числу несчастных случаев из-за того, что миллионы людей предпочитают отдыхать не выезжая за границу. Вторую строчку списка занял Таиланд, где погибли 13 путешественников, а пострадали 14 человек.

Тройку лидеров замкнула Турция с 39 пострадавшими и 11 погибшими. При этом на турецких курортах всегда на несколько миллионов больше путешественников из России, чем на пляжах Таиланда.

«Если в прошлые годы в России трагедии с туристами чаще всего происходили на воде, то в 2019 году почти 80% — в горах», — добавила Тюрина.

Сразу за происшествиями в горах идут аварии и случаи с теми, кто утонул. В 2019 году впервые в список опасных стран включили Азербайджан. Там два россиянина пострадали из-за обрушившейся ветки 500-летнего дерева.