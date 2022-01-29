Названы самые необычные вакансии в России

Специалисты компании HeadHunter назвали самые редкие и необычные вакансии, которые предлагают россиянам. Среди них, например, курьер-разведчик и «хозяин жизни».

Курьера-разведчика ищет «Яндекс». Курьеру предлагается не только доставлять посылки и еды в офисы разных организаций, но и собирать информацию о работе этих компаний.

«Хозяина жизни» ищет оператор недвижимости в Пензе. На этой должности предлагают зарплату в размере 70 тысяч рублей. При этом все остальное остается загадкой — соискатель не уточняет, какие обязанности будут у «хозяина жизни» и какими навыками он должен обладать, отметила радиостанция «Говорит Москва».

Есть много необычных вакансий для гурманов. Например, в Санкт-Петербурге ищут дегустатора бургеров и фастфуда, которому предстоит посещать рестораны и фуд-корты, пробуя еду из меню за счет компании. А в Тюмени разыскивают «пивного сомелье» с опытом работы пивоваром и хорошими знаниями в этой сфере — платить ему обещают от 250 тысяч рублей в месяц.