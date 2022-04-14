Названы самые необычные вакансии в Москве

Новые технологии и тенденции на рынке труда создают вакансии, которые раньше было странно себе представить. О самых необычных вакансиях, предлагаемых москвичам, написал сайт РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Например, в столице довольно часто ищут актеров для YouTube-каналов. Чаще всего это удаленная работа — необходимо участвовать в разработке сценария и съемках контента. В сфере IT набирают популярность вакансии борцов с мошенниками. В обязанности таких специалистов входят анализ и выявление подозрительных событий, разработка методов детектирования, развитие системы защиты цифровой личности. Кроме того, в столице часто ищут догситтеров — нянь для собак. Это человек, который остается с питомцами и ухаживает за ними во время отъезда хозяев.