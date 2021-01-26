Названы самые необычные вакансии января

Работу в качестве нейропсихолога предлагает компания, занимающаяся коррекцией и развитием детской речи. Специалист должен будет проводить диагностику и нейропсихологическую коррекцию у несовершеннолетних. Работодатель ждет от кандидата высшего профильного образования или законченные курсы переквалификации.

Крупная сеть кинотеатров открыла вакансию инструктора по боулингу. В обязанности сотрудника войдет организация досуга на территории, объявление посетителям правил поведения и пользования дорожками, проверка технического состояния оборудования. Руководство готово рассмотреть кандидатов без опыта. Помимо зарплаты предлагаются бесплатные билеты в кино и оплата такси после рабочего дня.

Еще одна необычная вакансия для кандидатов без опыта работы — упаковщик томатов черри. Трудовые дни будут идти вахтовым методом на крупном логистическом складе. Успешному соискателю предоставят бесплатное проживание, питание и зарплату от 82 тысяч рублей.

Караоке-клуб на юге Москвы ищет бэк-вокалиста с навыками ведущего. Основные требования: грамотная речь, умение работать с публикой, хорошие вокальные данные. Музыкальное образование приветствуется. Кандидату будут оплачивать выход на смену, процент с песен и продлений плюс чаевые.

Фотоателье в Москве ищет фотографа на документы. Профессионал обязан снимать людей на документы всех форматов, делать ретушь и монтаж снимков. Помимо этого, предстоит ксерокопирование, сканирование и ламинирование. Опыт работы не важен: сотрудника бесплатно обучат новой специальности за неделю.

В январе также появилась вакансия актера квеста-перформанса. Нужно будет проводить игры, общаться с посетителями, наводить порядок. Работодатель рассматривает претендентов без опыта работы, в том числе студентов.

Кроме того, есть вакансия киномеханика. Такой специалист отвечает за бесперебойный и качественный кинопоказ в кинотеатре, согласно расписанию. Сотрудник должен понимать принципы работы кинооборудования, уметь его настраивать, следить за исправностью. Рассматриваются и кандидаты без опыта, но со знанием основ электротехники. Претендовать на вакансию могут и пенсионеры.