Названы самые необычные имена новорожденных в 2020 году

Московские родители чаще всего называли дочерей София либо Софья, а сыновей — Александр. Кроме этого в семьях столицы детям давали такие имена, как Марк, Лев, Матвей, Мирослава, Мия и Амелия. Также популярностью пользовались Агата и Ариана.

Среди необычных имен для детей оказались Стефан, Теодор, Стефания, Роберт, Оливия и Мелания. Помимо прочего, более 20 семей назвали наследников Златослава и Ясна. Еще актуальны были древнегреческие имена, среди которых Одиссей, Афина, Дионис, Афродита, пишет сайт «Экономика сегодня».

Самыми нестандартными стали Север и Северина, Весна, Океана, Марс, Люций и Люцифер. Новых жителей Москвы также называли Оливье и Римом. Еще в столице родились две девочки, которые получили имена Вена и Индия.

Ранее сообщалось, что британка Жаклин Макгоуэн девять месяцев носила накладной живот, чтобы сохранить отношения с молодым человеком. Девушка обманывала не только возлюбленного, но и его семью. Она отправляла матери своего избранника фальшивые снимки УЗИ, придумала имя будущему ребенку и обсуждала возможные сроки родов.